L’ice therapy est un soin révolutionnaire qui permet de retrouver une fibre capillaire saine grâce au froid. Pour ce faire, il a recours à Inverse, le premier appareil au monde qui utilise le pouvoir de la glace pour traiter la fibre capillaire. Inverse bloque l’humidité en gardant les cheveux irrésistiblement sains, doux, lisses, brillants, avec une superbe définition. Plus on l’utilise, plus on obtient des résultats surprenants.