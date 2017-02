Samsung présente la nouvelle version de son Galaxy A

Élégant, puissant et pratique, le nouveau Galaxy A a été lancé il y a quelques semaines au Maroc où il est commercialisé en trois variantes : A7 (5,7 pouces), A5 (5,2 pouces) et A3 (4,7 pouces). Ce nouvel appareil allie un design attrayant, un appareil photo de pointe et diverses fonctionnalités pour répondre aux exigences du quotidien. Le Galaxy A intègre en effet plusieurs des fonctionnalités les plus appréciées du smartphone haut de gamme, le Galaxy S7 : il résiste aux corps étrangers tels que la pluie, la sueur, le sable et la poussière…, et l’autonomie de sa batterie a été accrue.

Le prix de vente est de 3290 DH pour le A3, 4290 DH pour le A5, et 5290 DH pour le Galaxy A7.

« Chez Samsung, nous (…) poursuivons notre histoire d’innovation pour nous assurer que chaque produit Samsung est le plus avancé sur le marché. »