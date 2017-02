Nespresso lance une sélection vintage

Pour les amateurs de saveur patiemment façonnée par le temps, Nespresso lance, en édition limitée, Sélection Vintage 2014 pour une expérience sensorielle inédite. Sélection vintage 2014 de Nespresso n’est, en effet, pas une boisson comme les autres : mûri dans un entrepôt à 3700 m d’altitude pendant 3 ans, ce café offre une saveur complexe aux notes boisées dont l’élégance s’adoucit d’un goût fruité et d’une texture délicate veloutée. Et le choix d’une maturation à 3700 m d’altitude n’est pas fortuit. A cette hauteur, l’oxygène est rare, l’air froid et l’humidité gèle sans être absorbée par les grains.

« Avec le lancement de la Sélection Vintage 2014, nous avons voulu introduire une toute nouvelle saveur avec des qualités uniques », explique Nespresso. A noter que ce grand cru se déguste serré en tasse Espresso de 40 ml.