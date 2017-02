MuslimBan, Poutine, Israël et Xi Jinping: la folle semaine de Donald Trump

La justice a infligé un camouflet à Donald Trump en maintenant la suspension de son décret très controversé limitant l'immigration. L'appel du gouvernement a été "rejeté" par les trois juges de la cour d'appel de San Francisco le 10 février. Une décision prise à l'unanimité, insistant sur la nécessité de protéger "l'intérêt général". Selon les magistrats, le gouvernement n'a pas démontré que le maintien de la suspension du décret se traduirait par de graves atteintes à la sécurité des États-Unis.

Le président américain promet pourtant de poursuivre la bataille judiciaire pour défendre ce décret signé le 27 janvier qui interdisait pour trois mois l'accès aux États-Unis aux ressortissants de sept pays musulmans et pour quatre mois aux réfugiés.

"Rendez-vous au tribunal, la sécurité de notre nation est en jeu!", a tweeté en lettres capitales le président américain. Plus tard devant des journalistes, il a qualifié la décision de "politique". "C'est seulement une décision qui vient de tomber, mais nous allons gagner le dossier", leur a-t-il affirmé, selon la chaîne NBC.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017