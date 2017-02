Le Kenzi Sidi Maarouf lance sa formule smart lunch

Situé à seulement 15 minutes de l’aéroport Mohammed V et du centre-ville, le Kenzi Sidi Maarouf Hôtel est la nouvelle adresse du quartier des affaires de Casablanca. Fort de cet emplacement stratégique, l’établissement a pensé à un concept innovant : le smart lunch. Ainsi, pour des pause-déjeuner ou des repas d’affaires en toute tranquillité, le Kenzi Sidi Maarouf se fera le plaisir de vous accueillir dans son bistrot Kitchen, connu pour son service impeccable, la qualité de sa carte et ses prix abordables. La formule smart lunch de Kenzi Sidi Maarouf propose : entrée + plat à 195 MAD ou plat + dessert à 155 MAD. Avec ses 130 chambres et suites, cet hôtel 4* se distingue par son design audacieux, ses deux restaurants, son bar, ses espaces de réunion et son spa.