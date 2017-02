Le Difaâ s’allie avec Innjoo

Innjoo, le nouvel acteur de la téléphonie mobile et du high-tech au Maroc, vient de conclure un partenariat win-win pour deux ans et demi avec le Difaâ Hassani Jadidi, actuellement coleader de la Botola Pro Itissalat Al Maghrib. A cette occasion, le nouveau maillot des joueurs du club doukkali pour la fin de saison 2016-17, arborant le logo Innjoo, a été dévoilé le 4 février courant lors d’un match contre l’IRT. « Le maillot du Difaâ est non seulement une icône de la Botola Pro, mais représente aussi pour nous un pas vers l’Afrique, à travers son ambition en Ligue des champions africaine », souligne Amine Benlamlih, directeur général adjoint de Innjoo Maroc.

A travers ce soutien au football marocain, Innjoo Maroc vise à se rapprocher du grand public et à renforcer ainsi sa notoriété.