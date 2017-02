La CGI émet un profit warning pour 2016

La filiale de la CDG a publié un communiqué dans lequel elle annonce un déficit pour l'exercice 2016 dû notamment "un effort d'assainissement entamé depuis 2015".

La Compagnie générale immobilière (CGI), filiale de la CDG, vient de publier un avertissement sur ses résultats de 2016 et ceci "malgré une amélioration des principaux indicateurs opérationnels par rapport à l'exercice 2015". La compagnie devrait donc enregistrer un déficit qui s'explique principalement par "un effort d'assainissement entamé depuis 2015", mais aussi "par la fin de cycle de certains grands projets qui seront remplacés progressivement" lit-on dans un communiqué de la compagnie. Cette dernière explique également les mauvais résultats par "le glissement des résultats suite à un décalage de mise en œuvre des projets".

La société promet de communiquer les informations financières de l'exercice 2016 "à l'issue du Conseil d'administration qui se tiendra au cours du mois de mars 2017". Elle reste cependant "confiante" quant aux "perspectives de relance de son activité".

Les efforts d'assainissement auxquels fait référence la CGI sont liés aux déboires rencontrés ces dernières années. Le dernier en date est l'affaire de démolition en janvier 2016 de son showroom sis au boulevard des Almohades en face de la célèbre Sqala. Construit en 2010 pour les besoins du projet Casablanca Marina, le showroom en question devait être détruit à la fin des travaux, c’est-à-dire en 2012.

Loin de se plier à l’ordre donné par les autorités de quitter les lieux, les responsables de la société décident d’entamer une procédure pour obtenir le titre foncier, droit de propriété définitif . Mais "le roi, de passage à Casablanca, aurait ainsi demandé de raser le bâtiment", expliquait une source bien informée contactée par TelQuel.ma.

Cette affaire reste anecdotique par rapport aux problèmes rencontrés en 2014, notamment sur un projet à Al Hoceima. En effet, les ministères des Finances et de l'Intérieur ont décidé d'ouvrir une enquête afin de trouver une solution au litige opposant la CGI et des MRE dans le cadre du projet Madinat Badès, situé à l'est d'Al Hoceima. Une vingtaine de responsables de la CGI, dont le patron de la CDG, Anas El Alami, ont été poursuivis pour "dilapidations de biens publics et escroquerie, faux et usage de faux, constitution de bande criminelle". Suite à cette affaire, la CGI avait demandé à être retirée de la bourse.