Blue Jasmine, une marque est née !

Créée par la gemmologue marocaine Yasmine Benabdallah, Blue Jasmine Jewelry est une marque qui se veut à la fois occidentale et orientale, moderne et traditionnelle, originale et intemporelle. Du brut, du taillé, des diamants, des saphirs, des émeraudes, des rubis… Les créations uniques, raffinées et accessibles de Blue Jasmine ont pour but d’apporter une touche de fraîcheur dans le marché du bijou marocain, tout en permettant à chaque femme d’exprimer les traits les plus particuliers de sa personnalité. Bref, Blue Jasmine, qui s’est installé au cœur de Casablanca sous forme de showroom, est une déclaration d’amour aux femmes !