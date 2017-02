Le numéro 751 de TelQuel est en kiosque

Au sommaire du numéro 751 de Telquel

En couverture. Plongée dans l'extrémisme religieux

À Hay Rahma et à El Ouad, deux quartiers de la ville de Salé, des dizaines de jeunes ont rejoint les rangs des jihadistes en Syrie et en Irak. Dans ces zones de précarité fleurit la radicalisation.

Enquête. A Fès, on ne badine pas avec les salons de massage

Sous couvert d'encadrer l’activité des salons de coiffure et les spas, la mairie de Fès, dominée par le PJD, vise la prostitution dans les salons de massage. Une “décision rétrograde”, selon les uns. Même si personne ne nie la réalité du phénomène.

Maroc-UE. L'heure des choix cornéliens

La rencontre, le 7 février à Bruxelles, entre Nasser Bourita et Federica Mogherini a permis de réaffirmer "l’importance stratégique des relations" entre l’Union européenne et le Maroc. Mais le droit européen continue de renvoyer dos à dos, face à leurs dilemmes, les deux partenaires.

Parution. Oualalou, la Chine et nous

Le développement fulgurant de la Chine de ces quarante dernières années ne doit pas nous faire peur, il doit au contraire nous inspirer. C’est ce qui ressort du dernier ouvrage de l’ancien ministre de l’Économie.

Asmaa Lamrabet. “Je veux plaider pour un islam progressiste”

Après la sortie consécutive de deux ouvrages concis et didactiques sur les femmes et les religions, l’auteure s’attèle à un ouvrage en faveur d’un islam radicalement social et égalitariste.

Business. Label'Vie à la conquête de nouveaux territoires

Dirigé par Zouhaïr Bennani, le groupe de distribution bouclera dans quelques jours une levée de 750 millions de dirhams. Une bagatelle qui financera la nouvelle stratégie du groupe, axée sur le hard discount et l’expansion africaine. Les détails.

Driss Ksikes. “Il faut respecter autant les urnes que les droits des minorités”

Tim Cook. De l'ombre à la lumière

Après douze ans passés dans l’ombre de Steve Jobs, Tim Cook a repris les rênes d’Apple et s’est retrouvé sur le devant de la scène. Brillant mais peu inventif, il se démarque surtout pour ses prises de position et son management “éthique”

Histoire. Jean Jaurès, le marocain

Au début du XXe siècle, le célèbre leader socialiste français s’est opposé mordicus à la mise sous tutelle du Maroc. Une voix rare dans un contexte largement favorable au colonialisme

High-tech. Bienvenue dans le monde virtuel

La réalité virtuelle (VR) est désormais bien concrète. Elle se décline en centaines de références sur le marché. À quoi cela sert-il et quelles sont les solutions proposées ? On vous aide à casquer pour le bon casque.

Nayda Blues. Rap, rock, fusion, street art…

Dominique Caubet et Amine Hamma retracent l’aventure de la scène urbaine, à travers une anthologie: Jil Lklam.

L'amour au-delà des mots. Parution.

Alexis Jenni emprunte aux peintres l’art de dire l’amour et la sensualité. Un livre tout en délicatesse.

À Table. Où dîner le soir de la Saint-Valentin?

Et si l’amour allait de pair avec bonne chère ? De Casablanca à Marrakech en passant par Rabat, passage en revue des sept établissements gourmands et intimistes à tester en tête à tête.

+ Edito d’Aïcha Akalay "Chabat aux mains d'argent"

+ Chroniques d’Abdellah Tourabi, Omar Saghi, Fatym Layachi et Zakaria Boualem