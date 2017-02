Une nouvelle procédure pour payer les frais du Hajj

À partir de 2017, le règlement des frais pour le grand pèlerinage sera effectué depuis une plateforme électronique.

Une nouvelle procédure sera mise en place pour le paiement des frais du Hajj. Les Marocains désireux d'effectuer le pèlerinage à la Mecque devront désormais régler à l'avance via une plateforme électronique conformément aux exigences des autorités saoudiennes. L'annonce a été faite lors du forum du Hajj, organisé par la Fédération des agences de voyages, et les ministères du Tourisme et des Habous, rapportent les quotidiens L'Économiste et Akhbar Al Yaoum dans leurs éditions du 8 février.

Pour ce qui est des formalités du paiement, elles pourront être prises en charge par les agences de voyage. La nouvelle procédure concerne aussi les pèlerins qui effectueront le rite sacré en passant par le ministère des Habous. Le département d'Ahmed Toufiq a appelé les voyagistes à s'y prendre tôt, afin d'éviter tout risque de complication qui pourrait priver leurs clients de pèlerinage.

Sur un tout autre registre, le ministère de tutelle a prévu d'éditer un guide unifié et un CD afin de faciliter la compréhension et l'accomplissement des différents rituels du cinquième pilier de l'Islam.

Khalil El Bejaoui