Le chômage a baissé en 2016 selon le HCP

Selon une note d'informations publiée par le HCP, le nombre de chômeurs a baissé de 3,7% au niveau national en 2016. Parmi ces chômeurs, plus de la moitié sont à la recherche de leur premier emploi.

Le Haut-commissaire au Plan a publié une note d'information sur la situation, l'évolution et les principales caractéristiques du chômage et du sous-emploi au Maroc en 2016. Selon l'institution dirigée par Ahmed Lahlimi Alami, le nombre de chômeurs est passé de 1.148.000 à 1 105.000 entre 2015 et 2016, ce qui constitue une baisse de 3,7% au niveau national, soit 43 000 chômeurs en moins.

Grosso modo l'effectif des chômeurs a baissé 45 000 personnes dans les villes, mais a augmenté de 2 000 dans la campagne. La population masculine est la plus affectée par le phénomène du chômage en 2016: 767 000 hommes contre 338 000 femmes, selon les estimations du HCP.

Le taux de chômage a atteint 14,3% parmi les détenteurs d’un diplôme de niveau moyen, avec un pic de 23,2% parmi les actifs ayant un certificat de spécialisation professionnelle, et s’est établi à 21,9% parmi les détenteurs d’un diplôme de niveau supérieur. Il a en revanche atteint sa valeur maximale (25,3%) au niveau des lauréats des facultés, fait savoir le Haut-commissariat. Selon la même source, près d’un tiers (33,5%) des chômeurs détiennent un diplôme de niveau supérieur (25,5% des hommes et 51,5% des femmes).

Plus de la moitié à la recherche de leur premier emploi

Le profil des chômeurs montre qu'un peu plus de la moitié des chômeurs, soit 54,7%, sont à la recherche de leur premier emploi en 2016. Les femmes (67%) sont plus touchées que les hommes (49%).

Toujours selon le profil près des deux tiers soit 67,2% des chômeurs au royaume le sont depuis une année ou plus (75,8% des femmes, 63,4% des hommes) pendant que 29,1% des chômeurs se sont retrouvés en chômage suite au licenciement (23,9%) et 5,2% suite à l'arrêt de l’activité de l’établissement employeur, précise le HCP.

Parmi les chômeurs, 68 000 personnes en 2016, soit 6,1% du volume global du chômage, sont découragées par la recherche active d’un emploi, contre 6,7% une année auparavant, a indiqué la note, ajoutant qu’ils sont à 83,8% des citadins, à 60,4% des hommes, à 54,1% des jeunes âgés de 15 à 29 ans et à 78,1% des diplômés.

11,3% de la population en situation de sous-emploi

Dans sa note, le HCP annonce que 1.207.000 personnes sont en situation de sous-emploi au Maroc en 2016. Le taux de sous-emploi a donc connu une hausse passant de 10,8% en 2015 à 11,3% en 2016 au niveau national. Par milieu de résidence, ce taux est passé, respectivement dans les villes et dans la campagne, de 9,9% à 10,2% et de 11,8% à 12,4%, précise la même source. Au niveau national, le taux de sous-emploi des hommes (13,1%) représente plus que le double de celui des femmes (6,2%). En milieu urbain, ce taux (10,3%) est presque égal à celui des femmes (10,1%), alors qu’en milieu rural, il est environ cinq fois plus important, soit respectivement 16,6% et 3,8%.

Parmi cette population, 980.000 (soit 81,9%) exercent un emploi rémunéré, et 848 000 (soit 70,5%) pâtissent d’un sous-emploi lié à l’insuffisance du revenu tiré de leur travail ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi , fait savoir le HCP. Cette population reste jeune (à 38,8% ) ne dépassant pas l'âge de 30 ans (15-29 ans) et diplômée à 42,5% , précise le HCP .

Le phénomène du sous-emploi touche particulièrement les secteurs des BTP (18,5%), et de l’agriculture (11,6%), ajoute la même source.