Bilan: 26 000 taxis ont été renouvelés

35% du parc national de taxis a été renouvelé. Le délai de dépôt des dossiers pour les autres propriétaires souhaitant changer leurs véhicules a été prolongé au 31 octobre 2017.

Plus de 11 000 petits taxis et 15 000 grands taxis, représentant au total 35% du parc national, ont bénéficié des subventions de renouvellement, indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué publié le 7 février et cité par MAP. Les professionnels n'ayant pas pu soumettre leur demande pour bénéficier de la subvention de renouvellement avant le 31 octobre 2016 pourront bénéficier d'un délai supplémentaire allant jusqu'au 31 octobre 2017.

Le dépôt des dossiers de demande d'obtention de ladite subvention pour les deux catégories de taxis se fera selon les mêmes conditions et procédures en vigueur lors de la période précédente, relève l'Intérieur, précisant que ces conditions peuvent être consultées auprès des services des préfectures et provinces ou sur le portail électronique dédié à ce programme.