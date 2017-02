La SNEP réalise 65 millions de dirhams de bénéfices

La filiale pétrochimie du groupe Ynna holding annonce un nouveau top management et des résultats annuels au vert.

Décidément, l'époque des profit warnings et des résultats négatifs est bien révolue à la SNEP. La filiale pétrochimie d’Ynna holding annonce dans un communiqué de presse publié le 7 février un changement de management ainsi que ses chiffres pour l'année 2016.

Pour l'exercice 2016, la SNEP annonce un chiffre d'affaires en augmentation de 22% par rapport à l'année précédente, et un résultat net au vert qui s'élève à près de 65 millions de dirhams, confirmant la tendance du premier semestre.

"Pour le reste de l’année, et en dépit de la persistance d’un contexte de concurrence déloyale entretenu par des importations à des prix dumping, SNEP escompte maintenir une profitabilité positive et demeure confiante en ce qui concerne la mise en application des nouvelles mesures de défense commerciale sur les importations de PVC en provenance de l’Union européenne et du Mexique", déclarait la société en septembre 2016.

L'annonce de ces résultats a été faite à l'occasion du changement de top management de la filiale du groupe Chaabi. En effet, Mohammed Regba directeur général de SNEP part à la retraite après 13 ans de travail au sein de l'entreprise de pétrochimie. C'est Rachid Mohammadi, ex-directeur général de Dimatit (autre filiale de Ynna holding), qui le remplace en tant que directeur général délégué.