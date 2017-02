Saham a investi 70 millions de dirhams dans ses écoles privées

Des écoles qui entretiennent l'esprit entrepreneurial Le réseau Sana Éducation propose un programme pédagogique basé sur trois piliers comme le présente, le directeur général de Saham group. « Enseignement précoce et riche des langues, accompagnement personnalisé donnant lieu à une évaluation positive, et promotion d’un esprit créatif et entrepreneurial », résume-t-il. Le réseau dispense trois langues dès la maternelle que sont le français l’arabe et l’anglais. Dans ce sens, Bendidi confie que l’enseignement de l’arabe revêt une grande importance. « Nous voulons enseigner un arabe moderne et utile », explique-t-il. Le réseau Sana entend favoriser un esprit créatif et entrepreneurial chez ses étudiants « à travers la mise en place de projets sociétaux et entrepreneuriaux, nous stimulons l’esprit critique, la prise de parole et la responsabilisation de nos élèves », promettent-ils. Mais pour rejoindre ce nouveau réseau, il faut préinscrire son enfant en ligne sur le site Web de l’école concernée. L’enfant passera des tests d’admission. « Il convient de préciser que nos tests d’admission sont des tests de niveau minimum prérequis pour pouvoir suivre les cours du niveau demandé », précise le management de Saham. S’agissant des tarifs, « les frais de scolarité diffèrent selon les écoles et selon les niveaux », avancent nos interlocuteurs. Mais globalement, il faut compter entre 10 et 12 000 dirhams de frais pour la première inscription et entre 3000 et 4000 dirhams par mois.