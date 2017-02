Nabil Benabdellah appelle les partis politiques à s’unir derrière Benkirane

Après quatre mois sans gouvernement, le patron du PPS souhaite voir Abdelilah Benkirane émerger en tant que Chef de gouvernement fort, capable de mener le mandat populaire qui lui a été confié.

Nabil Benabdellah rameute les troupes. Lors d’une intervention devant le Comité central du PPS, le secrétaire général du parti au livre a appelé l’ensemble des forces politiques du pays à mettre de côté les contingences partisanes au profit de la cause nationale. Pour le patron du PPS, les partis politiques doivent permettre à Abdelilah Benkirane de conforter sa légitimité issue des urnes.

Nabil Benabdellah a également appelé les forces politiques du royaume à dépasser les considérations internes et œuvrer pour la création d’un "front intérieur puissant" dans lequel il inclut autant les partis politiques que les institutions et les mécanismes de redistribution sociale et de renforcement de la démocratie.

Lors de son intervention, Benabdellah a tenu à rappeler que l’important n’est pas la participation de "tel ou tel parti au gouvernement, mais que le Maroc soit doté d'un gouvernement fort et respectueux des garanties démocratiques présentes dans la constitution, et respectueux de la volonté populaire". Il a également appelé les formations politiques du royaume à dépasser les "considérations secondaires indignes", affirmant que son parti pèsera de tout son rôle dans ce sens.

Ces déclarations interviennent alors qu'Abdelilah Benkirane s'est dit prêt, lors d'une rencontre du secrétariat général du PJD, à reprendre les négociations pour un round décrit comme "critique" dans l'édition du 6 février du quotidien Akhbar Al Yaoum. Selon le quotidien arabophone, Abdelilah Benkirane attend le retour de son principal partenaire, Aziz Akhannouch, qui accompagne le roi dans sa tournée africaine, pour reprendre les négociations.

Cela fait presque quatre mois que le leader du PJD a été reconduit au poste de Chef de gouvernement par le roi Mohammed VI. Durant cette période, il n’est pas parvenu à former une majorité, ce qui n’a pas empêché la Chambre des représentants d'élire son président en la personne de Habib El Malki, seul candidat au poste. Suite à cette élection, les instances de la Chambre des représentants ont pu être formées permettant l’approbation de la loi relative à l’Acte constitutif de l’UA par l’hémicycle.