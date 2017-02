Aïn Aouda: un mort et 54 blessés dans l’explosion d’une bonbonne de gaz

L'explosion d'une bonbonne de butane dans un marché hebdomadaire à Aïn Aouda (préfecture Skhirat-Témara) a fait un mort et 54 blessés.

Une femme a succombé à ses blessures et 54 autres personnes ont été brûlées à différents degrés lors de l’explosion d’une grande bonbonne de gaz le 6 janvier, selon les autorités de la préfecture Skhirat-Témara, citées par MAP. L’explosion s’est produite au marché hebdomadaire d’Aïn Aouda, selon la même source. Un véhicule de la Protection civile et sept ambulances ont été dépêchés sur place pour éteindre l'incendie et prendre en charge les victimes. Les blessés ont été transférés à l’hôpital Sidi Lahcen de Témara et au CHU Avicenne à Rabat.

Le site d’information Hespress, qui cite une source sur place, avance que la déflagration provenait de chez un poissonnier. D’après la même source, ce type d’incident est fréquent dans les marchés, des commerçants ayant pris l’habitude de faire chauffer les bonbonnes à l’aide de braises pour dilater le gaz. De leur côté, les autorités n’ont pas révélé pour l’heure les circonstances précises du drame.

Khalil El Béjaoui