Le Maroc "partiellement libre" dans une région qui souffre d'un déficit démocratique

Dans son rapport annuel, l'ONG Freedom House dresse un sombre tableau de la situation des démocraties dans le monde.

L’ONG américaine Freedom House, qui défend les libertés individuelles dans le monde, a publié, le 1er février, son rapport annuel sur l'état de la liberté dans le monde. Elle a passé au crible 210 pays et territoires, et a classé le Maroc parmi les pays "partiellement libres". Avec une note de 41/100, le royaume apparait à la 142e position au niveau mondial, et se classe troisième dans le monde arabe, derrière la Tunisie et le Liban.

Le rapport annuel de Freedom House (FH) s'appuie sur deux indicateurs principaux. Il s'agit des libertés politiques où le Maroc a obtenu 5/7, et des libertés civiles où il obtient un score de 4/7. Notons que d'après les critères de FH, plus la note est faible, plus les indicateurs se rapprochent de la liberté.

Dans l'édition 2016 du rapport, Freedom House relève que le Maroc a poursuivi "un programme de gouvernance technocratique acceptable pour les alliés occidentaux tout en étouffant les libertés personnelles et en éludant les questions délicates". FH fait notamment allusion aux mesures de répression contre les journalistes (amendes sévères, des peines de prison, expulsion de correspondants étrangers couvrant des sujets politiquement sensibles). L'ONG accuse aussi les autorités d'avoir "harcelé" plusieurs dirigeants et organisations de la société civile.

Freedom House note que l'État domine toujours les médias de radiodiffusion, mais qu'en contrepartie la presse indépendante jouit "d'un degré significatif de liberté" lors de la présentation de rapports sur les politiques économiques et sociales. Toutefois, "les autorités utilisent un éventail de mécanismes financiers et juridiques pour punir les journalistes critiques", note encore l'ONG.

Pour ce qui est de la liberté de conscience, le rapport note que presque tous les Marocains sont musulmans, mais la petite communauté juive est autorisée à pratiquer sa foi sans ingérence des autorités. En outre, note le rapport, le gouvernement exerce des contrôles stricts sur les institutions religieuses au nom de la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation. L'accord de tous les imams prêchant dans les mosquées est requis pour obtenir la certification d'état, et les mosquées et les sermons sont surveillés régulièrement par les autorités.

FH note également que les campus universitaires offrent généralement des espaces permettant des discussions ouvertes, et que les professeurs pratiquent l'autocensure lorsqu'ils traitent des sujets sensibles comme le Sahara, la monarchie et l'islam.

La région MENA la moins démocratique au monde

Freedom House estime que dans le monde arabe, la plupart des pays font face à un déficit démocratique. Le Maroc figure néanmoins parmi les bons d'élèves derrière la Tunisie, qui fait partie des pays libres avec un score de 78/100 et le Liban qui est partiellement libre selon Freedom House, avec un score de 44/100. Derrière le Maroc arrivent la Jordanie (37/100) et le Koweït (36/100), partageant le même statut alors que le reste des pays arabes sont relégués à la case des "pays non libres" à l'instar de l'Algérie (35/100).

Le rapport dresse un sombre portrait des États d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui ont obtenu les pires évaluations démocratiques. Ils sont décrits comme des pays qui respectent peu les libertés politiques et les libertés civiles des citoyens, répriment la dissidence et organisent des élections qui ne sont ni libres ni équitables. Le rapport 2016 de Freedom House a nommé le Nigeria, le Libéria et la Côte d'Ivoire parmi les pays ayant réalisé les plus grandes avancées en matière de droits politiques et de libertés civiles. Le Nigeria par exemple a vu pour la première fois le chef d'un parti d'opposition remporter une élection présidentielle en 2015. Le Botswana, le Ghana, le Cap-Vert et le Bénin ont également été salués comme des exemples démocratiques.

Le rapport de cette année, intitulé "Populistes et Autocrates: la double menace pour la démocratie mondiale", note un recul global au niveau des indicateurs démocratiques pour la onzième année consécutive. Freedom House explique le repli de la démocratie par la montée des nationalistes et populistes dans les pays réputés pour leurs régimes démocratiques ainsi que les violations des régimes autoritaires et les dépassements perpétrés dans l'impunité dans les zones de guerre.