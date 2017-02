Le cinéma Leila Alaoui sera inauguré le 14 février

Le cinéma de l'Institut français de Marrakech, rebaptisé "Leila Alaoui" en hommage à la photographe franco-marocaine, tuée en janvier 2016 lors des attentats de Ouagadougou, sera inauguré le 14 février.

La salle de cinéma de l'Institut français de Marrakech portera désormais le nom "Cinéma Leila Alaoui" en hommage à la photographe et vidéaste franco-marocaine décédée le 18 janvier 2016 à Ouagadougou, victime des attaques terroristes.

"En portant son nom, le Cinéma Leila Alaoui souhaite rendre hommage à l’artiste, à la femme engagée et à son ouverture au monde, à l’image de la photographie et de l’art vidéo qu’elle utilisait pour exprimer les réalités sociales", explique l'Institut français de Marrakech dans un communiqué. La salle sera inaugurée avec la Fondation Leila Alaoui et le Consulat général de France à Marrakech.

Le cinéma d'art et d'essai profite de ce changement pour renouveler sa programmation. Selon un communiqué de l'Institut, il va tripler son offre de films chaque semaine en passant de deux séances à six séances hebdomadaires. La salle Leila Alaoui va aussi ouvrir une programmation "Cinéma du Monde" et prévoit de retransmettre des films documentaires et un opéra chaque mois du Festival d'Aix. "La nouvelle billetterie comprendra un carnet de cinq billets avec comme support cinq photographies extraites du travail 'Crossings' de Leila Alaoui", indique le communiqué.

Serge Toubiana, critique de cinéma et ancien directeur de la cinémathèque française, sera invité à la cérémonie d'inauguration du Cinéma Leila Alaoui. Il présentera le film "L’avenir" de la réalisatrice Mia Hansen-Løve (Ours d'Argent de la meilleure réalisatrice de la Berlinale 2016, avec l’actrice Isabelle Huppert). Rachid Djaïdani, réalisateur et ami proche de Leila Alaoui, présentera également son dernier long-métrage intitulé "Tour de France".