Trudeau défend un Marocain injustement suspecté de terrorisme

Le cabinet du Premier ministre canadien Justin Trudeau a réclamé et obtenu mardi du réseau américain Fox News le retrait d'un tweet qui laissait penser qu'un jeune d'origine marocaine était le suspect de la tuerie de la mosquée de Québec.

Kate Purchase, directrice des communications de Justin Trudeau, reprochait à la télévision américaine d'avoir laissé ce message depuis lundi à la mi-journée alors que peu après, l'homme, arrêté par méprise par les policiers, avait été relâché et blanchi.

"Au fil de la journée, il s'est avéré que l'information était fausse. En fait le suspect a été identifié comme un Canadien français de 27 ans, et non quelqu'un d'origine marocaine", avait écrit mardi Kate Purchase à Bill Shine, co-président de Fox News.

"Le suspect de l'attaque terroriste à la mosquée de Québec était un Marocain d'origine, selon les médias", pouvait-on lire sur le fil Twitter de Fox News jusqu'à son retrait mardi un peu avant 20H00 locale (01H00 GMT mercredi).

Après avoir regretté que "cette information trompeuse" soit restée en circulation, Purchase a remercié via Twitter la télévision "pour avoir effacé le tweet".

La responsable au cabinet de Justin Trudeau avait eu des mots sévères sur la gestion éditoriale du réseau social de la chaîne de télévision. "Ces tweets de Fox News déshonorent la mémoire des six victimes et de leur famille en propageant la désinformation, en jouant sur les questions identitaires, et en perpétuant la peur et la division au sein de nos communautés", avait-elle écrit.

Purchase avait ensuite visé la nouvelle administration américaine en demandant de "rester concentrés sur la sécurité et l'unité de nos communautés au lieu de tenter de construire des murs et de faire de nos communautés des boucs-émissaires".

"Les musulmans sont largement les victimes les plus nombreuses des actes terroristes dans le monde. Dépeindre les terroristes à grands traits afin d'englober tous les musulmans n'est pas simplement de l'ignorance, c'est irresponsable", avait-elle ajouté.