Un prince saoudien affrète un avion pour ses 80 faucons, le cliché devient viral

L'incroyable image, devenue virale, montre une ribambelle de rapaces sagement installés à l'intérieur d'un avion. Leur propriétaire a payé un billet pour chacun d'eux sur un vol régulier de la compagnie Qatar Airways. Les volatiles auraient même obtenu... un visa marocain.

Posté sur Reddit, le cliché montre des dizaines d'oiseaux de proie occupant chacun son propre siège dans les rangées centrales d'un avion. Ces derniers, qui arborent la coiffe que l'on place sur la tête des faucons dressés, sont installés au milieu d'autres passagers qui semblent être leurs dresseurs.

lensoo, l'internaute qui a posté l'image sur Reddit, écrit en guise de légende: "Mon copain m'a envoyé cette photo. Il a acheté des billets pour ses 80 faucons."

Si l'image a créé le buzz en raison de l'identité des passagers de l'avion, la fauconnerie est considérée comme une pratique immémoriale dans la péninsule arabique où plusieurs pays en ont fait un symbole d'ancrage identitaire et un marqueur culturel national.

Le transport de faucons est même autorisé par les compagnies aériennes du Moyen-Orient. Qatar Airways autorise ainsi jusqu'à six oiseaux sur ses vols en classe économique. Les places sont vendues entre 90 et 500 dollars par oiseau en fonction de la destination.

En 2013, Gulf News a rapporté que plus de 28 000 passeports avaient été délivrés à des dresseurs de faucons depuis 2002 dans le but de lutter contre le commerce illégal de ces rapaces dans la région.

D'après le site Atlas Obscura, il est commun que les faucons des Émirats arabes unis, une espèce inscrite sur le Livre rouge des espèces en voie d'extinction, obtiennent leurs propres passeports forestiers verts. Ces derniers, valables trois ans, permettent aux faucons de se rendre au Bahreïn, au Koweït, à Oman, au Qatar, en Arabie saoudite, au Pakistan, au Maroc et en Syrie. Les faucons, durant ces déplacements, doivent avoir leur propre siège, avec un tissu placé sous eux pour prévenir les accidents.

L'étrange image a suscité une série de réactions sur Reddit, où s’entremêlent humour, étonnement et consternation. Selon l'Association internationale pour la fauconnerie et la conservation des oiseaux de proie, environ la moitié des fauconniers du monde se trouvent au Moyen-Orient. Ils sillonnent la planète plusieurs fois par an, en compagnie de leurs rapaces, pour chasser et participer à des compétitions.

Une vidéo qui documente cet étrange type de voyage a été publiée en 2014.