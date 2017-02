Une base de donnée gratuite pour mieux soigner le diabète au Maroc

La plateforme Africa Diabète met à la disposition du public les coordonnées "de plus de 200 endocrinologues du secteur privé" à travers le Maroc et se propose "d'accompagner les personnes atteintes de diabète" dans la prise en charge et la gestion de leur maladie.

Créée par les parents d’un enfant diabétique, la société Africa Diabète a mis gratuitement en ligne une base donnée des spécialistes du diabète au Maroc. Le but est de "permettre au grand public, aux parents des diabétiques et aux acteurs médicaux et paramédicaux de disposer d’une information actualisée, fiable et précise relative aux médecins spécialistes en endocrinologie et métabolisme, capables de prendre en charge les maladies liées aux hormones et aux glandes, notamment le diabète", explique la société dans un communiqué.

Le site web se propose donc d'accompagner les personnes souffrant de diabète de tout âge, qu'elles soient de type 1 ou de type 2, dans la prise en charge et la gestion de leur maladie.

La base de données, consultable depuis la rubrique annuaire du site, recense plus de 200 endocrinologues du secteur privé à travers le Maroc. Le fichier renseigne sur l’adresse physique du cabinet du médecin spécialiste ainsi que ses numéros de téléphone et de fax.

Les patients diabétiques et leurs proches pourront ainsi repérer l’endocrinologue le plus proche de l'endroit où ils se trouvent en cas de déplacement ou d’urgence. Les patients peuvent également utiliser le moteur de recherche intégré de l’annuaire et contacter directement par email les médecins recensés grâce à un formulaire électronique dédié, qu'il s'agisse de demander un rendez-vous ou un avis médical.

Le diabète touche environ deux millions de Marocains âgés de plus de 20 ans dont la moitié ignore être atteinte. Selon les projections de l’OMS, "le diabète sera, d'ici 2030, la septième cause de mortalité dans le monde, sans parler des complications dégénératives dont il peut être responsable". L'organisme international estime que le Maroc comptera environ 4 millions de diabétiques d'ici 2030.