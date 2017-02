Exploration pétrogazière: Circle Oil cède ses actifs marocains à SDX Energy

Spécialiste de l'exploration et l'exploitation de gisements pétroliers et gaziers, la compagnie britannique SDX Energy a racheté 75% des actifs que détenait l'irlandais Circle Oil dans les concessions de Sebou et de Lalla Mimouna.

SDX Energy a racheté les actifs de la compagnie irlandaise Circle Oil au Maroc et en Égypte pour environ 30 millions de dollars, rapporte le site spécialisé Sharecast. Les négociations entre les deux compagnies avaient démarré à la mi-janvier et étaient prévues pour durer au maximum 30 jours.

Au Maroc, la société britannique, spécialiste de l'exploration et l'exploitation pétrogazière, a acquis 75% des parts des concessions de Sebou et de Lalla Mimouna. En Égypte, SDX Energy a racheté 40% dans la concession NW Gemsa. Une participation qui vient s'ajouter aux 10% qu'elle possédait déjà dans la filiale égyptienne, précise Sharecast.

Ces acquisitions devraient augmenter sa production de 247% à environ 4 705 barils de pétrole par jour. Les réserves nettes de la compagnie augmenteront pour leur part de 64% à 12,03 millions de barils de pétrole.

"Cette annonce marque une étape importante dans l'histoire de SDX. Le succès de la levée de fonds et de l'acquisition nous permettra d'augmenter considérablement notre production et nos flux de trésorerie au cours de l'année 2017, et de mettre en place une compagnie dans l’exploration et la production axée sur l'Afrique du Nord" a déclaré Paul Welch, le PDG de SDX Energy cité par Sharecast.

Rappelons que la société irlandaise Circle Oil avait acquis 75% de la concession de Sebou en 2006, et de Lalla Mimouna en 2010. Les parts restantes sont détenues par l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM). Les forages avaient déjà permis l'exploitation de plus d'une douzaine de puits. L'année 2014 avait notamment été marquée par de nouvelles découvertes de gisements de gaz.