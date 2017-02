Le Conseil national du PJD se réunit les 11 et 12 février

Alors que le gouvernement n'est toujours pas formé, le PJD organise son conseil national pour préparer la succession de Benkirane.

Reporté à cause de l'adoption de l'acte constitutif de l'Union africaine, le Conseil national du PJD se tiendra les 11 et 12 février, nous confirme Lahcen Daoudi. "Cette session va préparer le prochain congrès du PJD dont la date n'a pas encore été fixée", nous précise l'ancien ministre PJD de l'Enseignement supérieur. Le Congrès avait été reporté le 28 mai dernier. Les mandats des responsables de toutes les instances du parti, dont celui d'Abdelilah Benkirane, ont été prolongés d'un an. Ce report avait été annoncé dans le but de se "concentrer" sur les élections législatives du 7 octobre dernier.

Lire aussi : Tout ce qu'il faut retenir du congrès du PJD du 28 mai 2016

Succession de Benkirane

Ce conseil national est une première étape vers la désignation d'un successeur à Benkirane à la tête du parti de la lampe. Les membres du PJD vont y préparer le Congrès en fixant les grands axes qui y seront débattus et en élisant les membres de la commission préparatoire. Une fois la date fixée, les congressistes choisiront les candidats à la succession d'Abdelilah Benkirane avant que le Congrès ne tranche.

"Le gouvernement n'est toujours pas là, mais on ne peut plus attendre", nous confie une source du PJD. "On doit faire un rapport politique à la fin du Conseil national, et le secrétaire général Benkirane doit prendre la parole. Mais pour dire quoi? Que la situation est bloquée?", s'agace notre interlocuteur, appelant à davantage de visibilité sur la position du parti.