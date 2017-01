Un nul pour clôturer la 1ère journée du premier tour

L’Egypte et le Mali n’ont pu se départager dans le choc du groupe D, laissant le Ghana prendre les rênes de la poule après sa victoire sur l'Ouganda (1-0).

Du suspens, des occasions, mais au final aucun but entre les Aigles du Mali et les Pharaons d’Egypte, qui retrouvaient la Coupe d’Afrique pour la première fois depuis 2010. Un évènement à souligner tout de même, la 148e sélection d’Issam El Hadary, l’emblématique portier égyptien qui a trôné dans les cages des Pharaons lors des trois titres consécutifs remportés lors des éditions 2006, 2008 et 2010.

Désormais âgé de 46 ans, El Hadary a remplacé Ahmed El Shenawy, le titulaire habituel, blessé à la 25e minute. Les Pharaons tenteront de décrocher leur première victoire dans cette CAN 2017 samedi prochain, contre l’Ouganda.

Pour leur retour à la compétition pour la première fois depuis leur finale perdue en 1978, les Grues ougandaises se sont inclinées contre le Ghana, leur bourreau à l’époque. Les Black Stars n’ont pourtant pas eu la tâche aisée face au petit-poucet de ce groupe D. Dominateurs en première période, les vice-champions 2015 ont inscrit l’unique but du match sur un pénalty transformé par leur star André Ayew (32e minute).

Ce but était le dernier de la première journée de la phase de poule de cette CAN 2017 où 12 buts ont été inscrits au total. Cinq matches nuls et trois victoires seulement ont été enregistrées à l’issue de cette première journée du premier tour : celle du Sénégal contre la Tunisie (2-0), celle de la RDC sur le Maroc (1-0), et celle du Ghana sur l’Ouganda (1-0).

Le Gabon, hôte de la compétition, donne le coup d’envoi de la 2e journée de la phase de groupe ce mercredi contre le Burkina, dans un groupe A où toutes les équipes sont à égalité parfaite (1 point chacune). De son côté, le Cameroun affronte la révélation Bissau-guinéenne (19h).