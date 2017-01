Le déficit commercial s’est aggravé de 30 milliards de dirhams en 2016

Fin 2016, la balance commerciale affiche un solde négatif de 184 milliards de dirhams. Le déficit s’est aggravé ainsi de 30 milliards sur année. Une situation qui s’explique par l’accroissement des importations de biens.

Le creusement du déficit est imputable à l’accroissement des importations de biens (+34,8 milliards de dirhams) atténué toutefois par la légère hausse des exportations (+4,6 milliards de dirhams).

Le taux de couverture, quant à lui, se situe à 54,7% au lieu de 58,6% en 2015. Il faut cependant rappeler que ce taux s’améliore de 3,7 points comparativement à la moyenne des cinq dernières années (2011-2015).

Après une baisse en 2015 de près de 5%, les importations atteignent 407 milliards de dirhams en 2016 contre 372,2 milliards de dirhams une année auparavant (+9,3%). Ce résultat s’explique par l’augmentation des achats de biens d’équipement (+25,7 milliards de dirhams), de produits finis de consommation (+10,6 milliards de dirhams), de produits alimentaires (+8,9 milliards de dirhams) et de demi produits (+4,3 milliards de dirhams). En revanche, les approvisionnements en produits énergétiques (-11,7 milliards de dirhams) et en produits bruts (-3 milliards de dirhams) se replient.

Les métiers mondiaux boostent les exportations

Parallèlement à l’augmentation des importations, les exportations n’ont connu qu’une hausse de 2,1% en 2016 après une progression de 8,6% en 2015. Cette évolution est imputable à la bonne performance des exportations des métiers mondiaux dont l'automobile (+5,6 milliards de dirhams), l'aéronautique (+1,2 milliards de dirhams) et l'électronique (+0,8 milliards de dirhams).

De même, les ventes du secteur textile et cuir (+2,2 milliards de dirhams) et celles des secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire (+2,1 milliards de dirhams) s’inscrivent également en hausse. Toutefois, ces hausses ont été en partie atténuées par la baisse des ventes de phosphates et dérivés (-5,4 milliards de dirhams en 2016).