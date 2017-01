Le Japon accorde un prêt de 467 millions de dirhams au Maroc

Le prêt du gouvernement nippon permettra au Maroc d'acquérir un navire océanographique de recherche halieutique destiné à l’évaluation et au suivi des stocks halieutiques.

L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a accordé au Maroc un prêt d’un montant de 5,371 milliards de yens (environ 467 millions de dirhams) pour la construction d’un navire océanographique et de recherche halieutique.

Un accord a été signé le 16 janvier à Rabat par le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid, le directeur général de l’Institut national de la recherche halieutique (INRH), Abdelmalek Faraj, et le président de la JICA, Shinichi Kitaoka, rapporte la MAP.

Selon le directeur général de l’INRH, "l’acquisition d’un navire océanographique et de recherche halieutique permettra de réaliser des avancées majeures en matière d’évaluation et de suivi des stocks halieutiques, et plus généralement dans l’appui scientifique pour le développement durable du secteur de la pêche".

Le projet de la construction d'un tel navire s'inscrit dans le cadre de l'initiative de ceinture bleue, lancée lors de la 22e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22). Cette initiative vise à protéger les océans et à garantir un développement durable du secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Notons que le président de la JICA a entamé le 16 janvier, une visite officielle de deux jours au Maroc, afin de consolider les relations de coopération existant entre les deux pays. Il a été reçu à Rabat par le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane.