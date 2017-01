Eugene Cernan, le dernier astronaute à avoir foulé la Lune, est mort

L’astronaute est mort à l’âge de 82 ans. Il fut l'un des 14 astronautes sélectionnés par la NASA en octobre 1963 pour le programme Apollo, créé pour envoyer des humains à la lune.

L’Américain Eugene Cernan, le dernier astronaute à avoir marché sur la Lune en 1972, est mort à l’âge de 82 ans, a annoncé la NASA lundi 16 janvier. Il fut le troisième homme à effectuer une sortie dans l’espace, après le Soviétique Alexeï Leonov et l’Américain Ed White, lorsqu’il flotta à l’extérieur de la capsule Gemini-9 en 1966.

Sa mort survient un peu plus d'un mois après la mort de son collègue John Glenn en décembre dernier.

A 38 ans, Eugene Cernan était le commandant du vaisseau spatial Apollo 17, en décembre 1972. Il s’agissait de son troisième vol spatial et de la dernière mission habitée américaine vers la Lune. Durant trois jours, il a parcouru plus de 30 kilomètres à bord du Rover lunaire et recueilli plus de 100 kg de roches.

Eugene Cernan a signé à cette occasion un record de vitesse sur la Lune, ayant conduit le Rover à 18 km/h sur une pente. « J’ai su que j’avais changé au cours de ces trois journées et que je n’appartenais plus uniquement à la Terre », écrivit-il par la suite.

« Nous déplorons la perte de l’astronaute de la NASA à la retraite Gene Cernan, le dernier homme à avoir marché sur la Lune », a réagi sur Twitter l’agence spatiale américaine.

Selon un communiqué de la famille publié par la NASA, la santé de l’astronaute et ancien officier de la marine déclinait de longue date.

« Même à 82 ans, Gene tenait avec passion à faire partager son désir que continue l’exploration de l’espace par l’homme et encourageait les responsables de notre pays, ainsi que les jeunes, à ne pas faire de lui le dernier homme à marcher sur la Lune », a ajouté sa famille.

