Espagne: un recruteur marocain de Daech arrêté au Pays basque

L'homme arrêté à Saint-Sébastien dirigeait une cellule terroriste dont la mission était de recruter des combattants étrangers, selon les autorités espagnoles.

Un recruteur marocain de Daech a été arrêté dans le nord de l’Espagne, annoncé, le ministère espagnol de l’intérieur le 16 janvier. L'homme, interpellé à Saint-Sébastien, est soupçonné d'avoir dirigé une cellule de recrutement de combattants pour le compte de l'organisation terroriste.

Le suspect, dont l'âge et l'identité n'ont pas été révélés, est soupçonné d'avoir dirigé un groupuscule "composé de deux autres individus arrêtés en décembre au Maroc et en France (...) avec l'intention de commettre des actes de terrorisme en Europe" selon les autorités espagnoles. Ces deux hommes suivaient des "instructions concrètes et précises de Daech", précise la même source.

L'opération, supervisée par un juge antiterroriste de Madrid, a été menée avec la coopération de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST) du Maroc.

Depuis 2015, 181 personnes accusées de terrorisme ont été interpellées en Espagne, selon la police. Le voisin ibérique a été frappé par des attentats jihadistes pour la dernière fois en 2004. Une dizaine de bombes avaient explosé dans des trains de banlieue à la gare d’Atocha à Madrid, faisant 191 morts. Certains messages de Daech appellent régulièrement à de nouvelles attaques sur ce territoire, soulignant que les musulmans s'y sont implantés pendant huit siècles, jusqu'en 1492.

(Avec AFP)