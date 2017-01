CFG: 2,2 milliards d'encours de dépôts en un an

Un peu plus d’un an après son lancement, CFG Bank se targue d’être en avance sur ses objectifs de départ. A l’issue de l’année 2016, la banque codirigée par Souad Benbachir et Younes Benjelloun compte 8 000 clients pour un encours de dépôts de 2,2 milliards de dirhams.

"Nous sommes en avance par rapport à nos objectifs, et très fiers des réalisations pour l’année 2016", explique Souad Benbachir, directrice générale de la banque lors d’un point de presse organisé le 17 janvier pour présenter les réalisations de l'établissement financier. Un peu plus d’un an après son lancement en novembre 2015, CFG Bank compte 8 000 clients, tandis que les dépôts collectés se chiffrent à 2,2 milliards de dirhams pour un encours de crédits octroyés de 1,3 milliard de dirhams. "Si l’on compare les réalisations de CFG avec la 1ère ou la 2ème banque de la place, il est vrai que nous sommes encore très loin, mais par rapport aux petits établissements de crédit, nous justifions de très bon résultats", relève encore Souad Benbachir.

Il faut dire que CFG s’est donné les moyens de son ambition. La banque a réalisé en octobre dernier une augmentation de capital de l’ordre de 300 millions de dirhams. Une opération dont la finalité était de consolider le bilan de la banque et de financer les investissements prévus.

CFG a également élargi son tour de table depuis sa création. Aujourd’hui, son capital est détenu par trois compagnies d’assurances (RMA, AXA Assurance Maroc et Saham Assurances), une caisse de retraite (CIMR), BMCE Bank, des groupes industriels marocains ainsi que les associés fondateurs de la banque.

Lire aussi: Hynd Chkili quitte Alliances pour CFG Bank

CFG met le turbo sur l’expansion régionale

Sur le plan de l’expansion régionale, CFG Bank a ouvert en tout six agences à Casablanca, Rabat et Fès en 2016. La banque compte étendre son réseau à 14 agences cette année, et 20 à l'horizon 2020. "Nous ambitionnons aujourd’hui d’ouvrir des agences à Marrakech, Tanger et Agadir", confie la directrice générale. Souad Benbachir révèle par ailleurs qu’une introduction en bourse est envisagée à terme. "Une IPO faisait dès le départ partie de l’ADN de CFG Bank", confirme sa directrice générale .

Lire aussi: CFG lance sa banque commerciale