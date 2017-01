Une vague de froid dans tout le Maroc attendue cette semaine

Le Maroc subira une vague de froid de dimanche à mardi 17 janvier a annoncé la Direction de la météorologie nationale.

Les températures atteindront -6 degrés dans certaines régions, tandis que les maximales atteindront 12 degrés ont annoncé les autorités. Les reliefs seront notamment concernés par cette baisse des températures.

Les température minimales vont varier entre -6 et -1 degrés, tandis que les maximales oscilleront entre 06 et 12 degrés dans les zones de Midelt, Tinghir, Azilal, Al Haouz, Boulemane, Ifrane, Jerada, Berkane, Figuig, Taourirte et Guercif (Sud).

Dans les zones d'Oujda, Chefchaouen, Taounat, Sefrou, Khenifra, El Hajeb, Khemisset, Khouribga, Settat, Fquih Ben Saleh, Berrchid, Rhamna, Chichaoua, Benimellal, Kelaa Sraghna, Ouarzazate, Errachidia, Al Houciema, Taza, Ouazzane, Fes, Meknes, Moulay Yakoub, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Kénitra et Sidi Bennour, les température minimales vont varier entre 1 et 4 degrés alors que les températures maximales oscilleront entre 9 et 16 degrés.

La direction précise que la vague de froid risque de se prolonger jusqu'à vendredi.

(Avec MAP)