Présidence de la 1ère chambre: Le PJD et ses alliés n'ont pas (encore?) de candidat

Abdelilah Benkirane n'a toujours pas un nom de candidat pour qui voter lundi pour la présidence de la chambre des représentants.

Alors que le nom de l'usfpeiste Lahbib El Malki pour le poste de président de la première chambre revient avec insistance, l'on s'attendait à ce que le PJD et les partis dont il est proche (PPS et Istiqlal) se mettent d'accord sur un éventuel nom à proposer en face. Pour l'heure, la décision n'est pas encore tranchée et les discussions se poursuivent en coulisses.

Le chef du gouvernement désigné, Abdelilah Benkirane, a pris la parole à l'issue d'une réunion du secrétariat général de son parti, ce samedi 14 janvier. Il a expliqué que le "le secrétariat général (lui) a donné presque à l'unanimité une dérogation" afin de poursuivre les tractations devant aboutir sur un choix consensuel. Benkirane a toutefois reconnu ne pas avoir tranché le choix d'un candidat.

Le chef du gouvernement désigné, dont le parti est arrivé premier lors des législatives d'octobre 2016, à toujours du mal à former sa majorité. Trois mois après les élections, il fait désormais face à une situation inédite dans l'histoire politique du pays: la nécessité d'élire les instances du parlement alors qu'une majorité parlementaire n'a pas été formée, et ce pour permettre le vote d'une loi déterminante pour le retour du Maroc à l'Union africaine.

Les négociations pourront se poursuivre les deux prochains jours, avant le vote pour un président de la première chambre qui devrait se dérouler lundi 16 janvier à 16h au parlement à Rabat.