Tanger Med: la plateforme industrielle boostée par le secteur automobile

Les revenus engrangés par les entreprises en activité au sein de la plateforme industrielle Tanger Med affichent une nette évolution (+28%) à fin 2016 et dépassent désormais les 64 milliards de dirhams.

Bilan très positif pour la plateforme industrielle de Tanger Med. Pour preuve, les entreprises en activité au sein de cette plateforme ont réalisé en 2016 un chiffre d’affaires en évolution de 28%. Il dépasse désormais les 64 milliards de dirhams, dont 50 milliards générés pour le seul secteur de l’automobile, 8 milliards pour les autres secteurs industriels, et 6 milliards pour la logistique.

"Cette progression est principalement liée aux performances enregistrées par le secteur automobile pour le sourcing constructeurs ( Renault, Ford, PSA,..) et aux exports Renault Tanger Med", explique l'autorité portuaire dans un communiqué publié le 12 janvier. Le textile a également contribué aux excellents résultats de la plateforme industrielle, grâce notamment aux nouvelles unités dans le sourcing textile.

L’année 2016 a été également marquée par l'implantation de 68 nouveaux projets industriels sur l’ensemble des zones d’activité de Tanger Med, pour des investissements privés de 3,45 milliards de dirhams et 6 547 emplois créés. Ces projets incluent 13 nouvelles unités industrielles dans le secteur de l’automobile, 11 unités dans le textile, 2 unités dans l’aéronautique, 9 projets logistiques et 24 projets de PME.

L’activité portuaire dans le vert

Tanger Med présente également un bilan positif pour son activité portuaire. Dans le détail, le volume des marchandises traitées au terme de l’année dernière s’élève à 44 615 849 tonnes en évolution de 8,7% par rapport à l'année 2015. Quant au trafic de véhicules, le terminal dédié au constructeur automobile français Renault a enregistré une croissance de 21% par rapport à l’année 2015. 312 962 véhicules ont été manutentionnés au niveau de ce terminal, dont 252 982 destinés à l’export.

Le trafic maritime enregistre lui aussi une forte hausse. 13 990 escales de navires ont été enregistrées en 2016, soit croissance de 14% par rapport à l'année précédente. Le port Tanger Med termine l’année 2016 avec des connexions maritimes directes vers 170 ports et 67 pays sur les 5 continents.

Par ailleurs, Tanger Med annonce avoir traité un total de 5 978 214 tonnes d'hydrocarbures. Un chiffre qui représente près de 39% de plus que ce qui avait été réalisé en 2015. Il faut souligner à ce niveau l'impact de l’arrêt de l’activité de la Samir, qui a eu pour effet de booster l’importation des produits pétroliers raffinés.

Pour rappel, Tanger Med constitue aujourd’hui un hub intégré de compétitivité comprenant un pôle portuaire de 1 000 Ha agrégeant le port Tanger Med I, le port Passagers et Rouliers, le port Tanger Med II, et un pôle industriel constitué de zones d’activité déployées sur 1 600 Ha autour de filières prépondérantes telles que l’automobile, l’aéronautique, le textile, la logistique et les services.