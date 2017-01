Les nouveaux uniformes de police presque moitié moins chers

La DGSN annonce qu'en matière de coûts, la nouvelle apparence policière a nécessité moins d'investissement par rapport à l'ancienne.

Le coût financier du nouvel uniforme de service des fonctionnaires de police a baissé d'environ 37% en comparaison avec celui de l’ancien et d’environ 40% en comptant la tenue et les accessoires l’accompagnant, a affirmé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans un communiqué publié jeudi et diffusé par la MAP, la DGSN souligne que le prix du mètre de tissu a baissé d’environ 43 %, celui de la chemise d’hiver et d’été de 38 %, la chemise des gradés de 19%, le pantalon et la veste de 12 %, l’uniforme des motards de 73 % et les chaussures de 19,5 % en comparaison avec les prix du marché.

Outre la rationalisation des dépenses en relation avec le nouvel uniforme de service des fonctionnaires de police, la DGSN a veillé à sa "conformité avec les standards internationaux en matière de qualité, de couture, de tissu et d’aisance". De même, le nouvel uniforme est adapté aux missions sur le terrain des différentes unités de police, de façon à ce qu'elles puissent les accomplir dans les meilleures conditions.

Le changement de l’uniforme de service des fonctionnaires de police est la première transformation radicale que subit cette tenue dans l’histoire de la DGSN, sachant qu’elle a ciblé la nature, la forme et les composantes de l’uniforme et ses signes distinctifs, souligne la DGSN, rappelant que l’opération menée en 1995 avait porté uniquement sur le changement de la couleur de l’uniforme et de certains détails.

(Avec MAP)