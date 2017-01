Axa Crédit bientôt radié de la bourse?

Les actionnaires de l’assureur doivent statuer sur la décision de retrait des actions Axa Crédit de la bourse le 10 février prochain lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le titre a été suspendu.

Voilà une information qui a pris le marché de court. "Cette décision entraîne de plein droit l’obligation de procéder à une offre publique de retrait (OPR) sur les actions d’Axa crédit qui sera déposée par l’actionnaire majoritaire de la société, Axa Assurance", explique la société dans un communiqué publié le 13 janvier.

Pour rappel, l'assureur détient 62,16% du total des actions d’Axa crédit. La CIMR et la SEC (Société d'épargne croissance) détiennent respectivement 25,62% et 1,4%. Suite à la publication de cette information le titre "sera suspendu à partir du 13 janvier et ce en attente de publication d'informations importantes", apprend-on sur le site de la Bourse de Casablanca.

Axa assurance devrait également procéder à toutes les démarche d'usage. La compagnie sera dans ce sens amenée à formuler toutes affirmations ou déclarations nécessaires pour les besoins de la radiation, notamment auprès de l’Autorité marocaine du marché de capitaux (AMMC), la société gestionnaire de la bourse de Casablanca, ou de Maroclear, le dépositaire central.

En 2016, le titre d’Axa crédit a perdu près de 17% de sa valeur à la bourse de Casablanca. Le cours de l’action se situe actuellement aux alentours de 291,6 dirhams. Côté indicateurs financiers, l’assureur a terminé l’année 2015 sur une perte sèche de 20 millions de dirhams. Son chiffre d’affaires s'élevait alors à 129 millions de dirhams.