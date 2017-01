Deux jihadistes liés à Daech interpellés à Sebta

Les suspects, accusés de liens avec Daech, étaient prêts à perpétrer un attentat. La police espagnole a procédé à une série de perquisitions.

La police espagnole a annoncé le 13 janvier avoir interpellé deux hommes "pour des délits de terrorisme et qui adhéraient totalement à la stratégie de l’organisation terroriste Daech", rapporte la MAP.

Les deux suspects, "qui ont vécu un long processus de radicalisation, faisaient partie d’un groupe (...) qui avait atteint un niveau de détermination élevé pour commettre des actes terroristes", précise la Guardia Civil espagnole dans un communiqué.

L’enquête menée par les services de sécurité espagnols, a conduit à un groupe d’individus "en phase avancée de radicalisation dans le cadre de l’idéologie jihadiste", explique la même source.

Six endroits appartenant aux deux personnes appréhendées ont été perquisitionnés à Sebta, dans le but de recueillir des éléments sur les connexions des suspects en Espagne et à l’étranger.

Selon le ministère espagnol de l’intérieur, 180 jihadistes ont été arrêtés dans ce pays depuis l’activation du niveau 4 de l’alerte antiterroriste en 2015.