Tractations gouvernementales: le PPS appelle à la "sagesse et à la sérénité"

C'est au tour du PPS de publier un communiqué sur la situation actuelle des négociations pour la formation d'une majorité gouvernementale.

Le PPS a appelé à gérer l'étape des consultations pour la formation du gouvernement avec "sagesse et sérénité". Pour le parti du livre, il faut éviter toute tension pour transcender le plus vite possible le blocage actuel et d'éventuelles répercussions négatives sur le pays.

Le parti de Nabil Benabdallah indique que son bureau politique a tenu le 11 janvier une réunion consacrée aux développements que connait la scène politique nationale, notamment "les consultations pour la formation du gouvernement et leur complexité suite à la publication d’un communiqué de quatre partis politiques et la réponse du chef de gouvernement désigné à ce communiqué", souligne le PPS cité par la MAP.

La formation veut que toutes les parties impliquées "œuvrent collectivement et avec sincérité, de manière à permettre la reprise normale de la vie institutionnelle". Cette reprise doit se faire, selon le PPS, "dans le cadre d’un climat empreint de confiance, de crédibilité et de coopération entre les différentes institutions".

La sortie du PPS, qui appelle au consensus, intervient alors que les négociations pour la formation d'une coalition gouvernementale sont bloquées depuis plus de trois mois. Dernier épisode en date, le communiqué à travers lequel le chef du gouvernement désigné, Abdelilah Benkirane, a annoncé la fin des négociations avec le président du RNI.