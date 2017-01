Un magazine pornographique américain propose 1 million de dollars pour la vidéo de Trump

Les services secrets russes auraient filmé Donald Trump avec des prostituées. Cette vidéo compromettante fait partie des documents révélés le 11 janvier par les médias américains, à quelques jours de la prise de fonctions du 45e président des Etats-Unis.

Le magazine pornographique américain Penthouse a alors proposé sur Twitter de verser la somme d'un million de dollars pour récupérer cette vidéo qui aurait été filmée dans l'hôtel Ritz-Carlton de Moscou par les services russes. "Après tout, voir c'est croire", a déclaré la PDG du magazine Kelly Holland dans le journal The Wrap.

Penthouse CEO @TheKellyHolland goes on record about offering 1M for the FSB tapes of @realDonaldTrump #GoldenShowers https://t.co/0UAoDnDmZY

"Alors que de nombreux médias partagent une histoire basée sur une hypothèse et une rumeur, nous, à Penthouse, avons à coeur de relayer une histoire vraie plutôt que d'être les premiers à la sortir. Nous offrons donc un million de dollars pour obtenir les droits exclusifs des images du FSB [le service fédéral de sécurité russe] qui prouvent les passe-temps de Donald Trump dans les hôtels russes", écrit Kelly Holland dans une lettre.

En 2013, Donald Trump aurait réservé la suite présidentielle du Ritz-Carlton où avait séjourné le couple Obama. Il aurait ensuite demandé à des prostituées d'uriner sur le lit devant ses yeux. Le FSB disposerait d'un enregistrement vidéo de cet épisode. Donald Trump, de son côté, nie en bloc ces accusations et crie au complot.

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017