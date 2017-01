Hijarbie, la "Barbie musulmane" venue du Nigéria

Une jeune Nigériane a adapté le look de la mythique poupée Barbie aux codes vestimentaires islamiques.

La Barbie blonde en robe de princesse aux grands yeux bleus et à la taille de guêpe est passée de mode depuis bien longtemps. Noire, rousse, ronde... le jouet mythique s'est petit à petit adapté à son public. C'est d'ailleurs ce que tente de faire Haneefah Adam, une jeune nigériane 24 ans, avec sa Hijarbie.

La poupée, relookée version "modest life-style", porte le voile et l'abaya traditionnelle. Ses différents looks sont déclinés sur le compte Instagram de sa créatrice, qui compte aujourd'hui plus de 77 000 abonnés.

Comme elle l'explique au magazine Mic.com, l'idée est venue lorsqu'elle a découvert le compte Instagram Barbie style, qui met en scène la poupée Barbie classique, un peu à la manière des blogueuses de mode. Selfies, séances de yoga, conseils modes... "Je me suis dit que j'aimerais bien voir une poupée qui s'habille de la même manière que moi, c'est-à-dire couverte", confie-t-elle au magazine.

S'inspirant de certaines personnalités musulmanes comme la jeune sprinteuse saoudienne Kariman Abuljadayel ou la réalisatrice jordanienne Samah Safi Bayazid, Hijarbie se révèle aux yeux du monde comme une jeune fille moderne, ambitieuse et indépendante.

Le but, selon Haneefah Adam, c'est aussi de montrer aux musulmanes qu'elles ne sont pas moins belles ou spéciales que Barbie elle-même. "Je veux qu'elles soient inspirées. L'idée est de créer une alternative et faire prendre conscience que l'on peut avoir des jouets qui adoptent votre religion et votre culture et qui vous ressemblent. Des jouets qui, à la fin de la journée, conduisent à l'amélioration de l'estime de soi", explique-t-elle. Haneefah Adam a créé elle-même les vêtements de Hijarbie. Elle a d'ailleurs récemment lancé sa marque de mode islamique, Hanie.