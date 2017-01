Energie: le groupe EDF veut se développer au Maroc

Le géant français de l'énergie EDF veut profiter de son expertise pour contribuer à l'essor du gaz naturel liquéfié sur le territoire marocain.

Électricité de France (EDF) va développer son activité au Maroc afin d'accompagner la transition énergétique et le développement économique du royaume, indique le groupe dans un communiqué publié par MAP.

Le géant français annonce vouloir mettre son expérience dans les domaines des énergies renouvelables (solaire et éolienne), de la production hydroélectrique et de l’efficacité énergétique, au service de ses clients et partenaires au Maroc.

"Le Maroc est un pays stratégique pour EDF, dans lequel le groupe souhaite se développer dans la durée et à grande échelle", a déclaré Jean-Bernard Levy, PDG du géant français dans un communiqué. Toutefois, le groupe ne précise pas la nature des investissements qu'il compte réaliser au Maroc. Jean Bernard Levy a évoqué "de grands projets en cours", qui vont "transformer durablement" la présence du groupe dans le pays et la région.