Comment Mohammed VI entend restaurer le patrimoine de Marrakech

D’un chantier à l’autre, la ville de Marrakech est en train de se métamorphoser. Des investissements de plusieurs millions de dirhams ont été consentis pour la rénovation de ses installations.

Mohammed VI veut renforcer la "vocation touristique et internationale", de Marrakech. Pour cela, le roi poursuit sa tournée dans la médina où il a inauguré le 9 janvier de nouveaux projets destinés à la sauvegarde du patrimoine de la ville ocre.

Le souverain a ainsi lancé le programme de restauration et de mise en valeur des circuits touristiques et spirituels de l’ancienne médina de Marrakech. Il a également inauguré les projets de construction du centre de santé urbain "Merstan", et de reconstruction du centre de premiers soins du Croissant rouge marocain à Jamaâ El Fna. Le roi a aussi inauguré les chantiers du réaménagement du quartier El Mellah, et de la restauration de la Medersa "Ben Youssef", précise l'agence officielle MAP.

Cette visite royale s'inscrit dans le cadre du plan de développement "Marrakech, Cité du renouveau permanent". Il prévoit notamment la restauration et la mise en valeur du circuit touristique allant de Dar El Bacha à la Place Ben Youssef, à travers le ravalement et l’embellissement des façades des bâtiments que jalonnent ce circuit.

Plusieurs autres projets destinés à "l’amélioration des conditions d’accès des populations aux services de base, et à la préservation du patrimoine historique de l’ancienne médina de Marrakech" seront lancés sous peu.

La medersa Ben Youssef sera restaurée. Une enveloppe budgétaire de 61 millions de dirhams a été allouée pour cela. Objectif: contribuer à la diffusion "des valeurs de l'Islam du juste milieu, de la modération, de la tolérance et de l'ouverture sur l'autre" détaille encore la MAP.

Lors de sa tournée dans l'ancienne médina, Mohammed VI a visité le chantier de rénovation et de reconversion de l’ancienne Dar El Bacha en un «Musée des Confluences». Ce projet, doté une enveloppe 12 millions de dirhams, et porté par la Fondation nationale des Musées, disposera d’un espace d’exposition dédié à l’art de l’Islam. Des écritoires, des tablettes et différents objets relatifs à la science et aux savoirs islamiques y seront présentés.

Le musée intégrera par ailleurs un espace réservé à la collection universelle de Patty Cadby Birch représentant les quatre continents (Amérique, Afrique, Europe, Asie), ainsi qu'un espace d’exposition permanent qui concentrerait des données historiques et archéologiques présentant les différentes facettes de la culture marocaine. Un espace dédié aux expositions temporaires est également prévu.