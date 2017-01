"Le Déterreur" de Mohammed Khaïr-Eddine adapté au théâtre

Du fond de sa cellule, un condamné à mort raconte les épisodes noirs de sa vie. Le récit du personnage interprété par Ghassan El Hakim, est véhiculé par l'écriture enragée de Mohammed Khaïr-Eddine. La pièce, qui sera représentée à l'Institut français (IF) de Casablanca le 10 janvier, est une adaptation du roman Le déterreur du célèbre écrivain marocain.

Né en 1941 à Tafraout, ce dernier est connu pour pour ses textes critiques vis-à-vis de l'ordre et de l'autorité.

Je suis un bougre qui ne tolère pas les autres. Né dans une histoire de fantoches et de généraux serviles, de savates pourries et de guêtres brûlantes, de femmes données toutes fraîches par un caricaturiste exemplaire, je n’ai pas encore assez de poids pour qualifier ce que je ne connais ni d’Eve ni d’Adam mais je me décrirai et je te fausserai compagnie quand il sera question de toi, de tes frères, de tes ersatz et des maquereaux habiles que tu paies pour faire d’un artiste un bouffon et d’un écrivain une loque géante... (extrait Le Déterreur)