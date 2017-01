Décès de Dalal, l'étudiante devenue symbole de la lutte contre le cancer

Dalal Rachid, la jeune étudiante qui a lancé sur Facebook la page "Smile to fight" dédiée à son combat contre le cancer, s'est éteinte le 8 janvier à l'âge de 22 ans.

Dalal Rachid n'est plus. L'étudiante marocaine atteinte de cancer et qui a lancé en avril 2015 une page sur Facebook dédiée à son combat contre la maladie, est décédée le 8 janvier à 22 ans. Sur la page intitulée "Smile to fight" (" sourire pour combattre") et qui suivie par plus de 30 000 personnes, la jeune fille partageait son histoire et racontait son combat quotidien contre la maladie. "Mon but est de faire du cancer une partie de ma vie et non pas de résumer ma vie au cancer", expliquait-elle en préambule.

Dalal Rachid, connue par son long combat contre un sarcome d'Ewing et sa page fb "Smile to fight"... est décédé aujourd'hui 😞 — Zinuby (@zinuby) January 8, 2017

Dans son dernier message, posté le 26 octobre 2016, elle exhortait les fans à ne pas abandonner.

"Continuez et si vous vous sentez fatigué, prenez un moment pour vous-même et puis revenez plus fort. De plus, n'oubliez pas que vous êtes le leader, et sans vous tout semble inutile. Il est normal de se sentir déprimé de temps en temps - cette guerre n'est pas facile du tout - mais il n'est pas acceptable pour vous d'abandonner" avait-elle posté avant de conclure "N'osez pas arrêter de sourire".

Dalal Rachid a été emportée par le sarcome d'Ewing, une forme de cancer osseux qui lui avait été diagnostiquée en janvier 2015 alors qu'elle était étudiante à l’université Al Akhawayn d’Ifrane. La jeune fille avait alors été contrainte d'abandonner ses études pour suivre son traitement.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont tenu à lui rendre hommage et à saluer son courage.

RIP Dalal Rachid. You were an inspiration to many... #smiletofight — Lamia Ginger (@LamiaGinger) January 8, 2017