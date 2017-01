La BBC crée la polémique avec "The Real Housewifes of ISIS"

Une vidéo de la chaîne britannique met en scène les épouses de jihadistes en Syrie. Cette parodie de l'émission américaine "The Real Housewives" n'a pourtant pas faire rire tout le monde.

Une vidéo satirique diffusée sur BBC2 le 3 janvier en Grande-Bretagne a provoqué la polémique. On y voit une femme voilée vêtue de noir, arriver avec une ceinture explosive autour de la taille. "Qu'est-ce que vous en pensez? Ahmed m'a offert cela hier soir", lance-t-elle à ses deux amies assises dans un canapé planté dans une maison en ruine.

Le sketch britannique met en scène quatre femmes de jihadistes: selfie, photos Instagram et interviews face caméra pour commenter et critiquer le comportements des unes et des autres. Tous les codes de l'émission américaine "Real housewifes", qui suit le parcours de riches femmes au foyer aux Etats-Unis, sont repris de façon parodique.

Une émission polémique

Diffusé dans l'émission humoristique britannique "Revolting", ce sketch vu plus de 21,5 millions de fois sur Facebook a reçu plus de 88 000 commentaires. Beaucoup s'indignent et contestent le droit de rire de tout, alors que la Grande-Bretagne est touchée, comme d'autres pays en Europe et dans les pays arabes, par le recrutement de femmes par les jihadistes.

"On ne peut pas s’en prendre à David Cameron pendant cinq ans [dans les précédentes émissions, NDLR] et ne pas s’en prendre à l’Etat islamique", conteste Heydon Prowse, l'un des réalisateurs du sketch dans une interview accordée à iNews. "On essaie de se foutre gentiment de leur gueule. Au mieux, ça peut lancer une conversation au pub du coin", a-t-il espéré. Avec Jolyon Rubinstein, il espère lutter contre l'extrémisme. Un objectif qui n'a pourtant pas été compris par tous.