RedOne et Jack Lang mijotent quelque chose pour la fête de la musique

Jack Lang, ancien ministre français et actuel président de l’Institut du monde arabe (IMA) et le producteur marocain RedOne se sont vus à Marrakech le 3 janvier. Le politique et l’artiste évoquent leur rencontre sur les réseaux sociaux, mais surtout un projet de "concert mondial" pour le 21 juin prochain.

Lire aussi : Jack Lang : vers une certification internationale de la langue arabe

"Je viens de rencontrer à Marrakech l’artiste et producteur RedOne. J’ai avec le natif de Tétouan le projet de réaliser un concert mondial à l’occasion de la prochaine fête de la musique", écrit Jack Lang sur Facebook. "Quel plaisir de vous avoir rencontré! J’ai hâte que l’on réalise ça", lui répond RedOne sur Twitter.

Alors qu’il était conseiller de Paris, Jack Lang a instauré la fête de la musique en 1982, d’après une idée du musicien américain Joel Cohen. Le principe de cette journée festive célébrée le 21 juin, a depuis largement essaimé dans le monde.



What a pleasure to have met you! And I'm looking forward to make this happen!!!! ❤❤❤#SpeadLove https://t.co/sqTA9xneFT

— RedOne (@RedOne_Official) January 3, 2017