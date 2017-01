5 innovations du futur présentées au CES de Las Vegas

Au CES de Las Vegas, le plus grand salon des nouvelles technologies, un futur toujours plus connecté se dessine. La preuve avec cinq innovations qui y sont présentées.

Le plus grand salon des nouvelles technologies se tient du 3 au 8 janvier à Las Vegas. Plus de 3.800 exposants ont fait le déplacement à la cinquantième édition du Consumer Electronic Show (CES), et au moins 165.000 visiteurs sont attendus. Dans les allées du salon, smartphones, voitures et objets de la maison donnent un aperçu de notre futur toujours plus connecté et intelligent. Aperçu avec une sélection de six innovations présentées au CES 2017.

Une télévision épaisse comme un poster

La société sud-coréenne LG Electronics présente une télévision d’une épaisseur de seulement 2,57 millimètres. Appelée Oled TV Wallpaper, l’écran est si léger qu’il est possible de le fixer au mur avec des aimants, et si fin qu’il peut se courber. Elle se décline en deux formats 65 et 77 pouces, en 4K et compatibles HDR10, Dolby Vision, et Hybrid Log Gamma. Le plus petit modèle sera disponible en février/mars et la version 77 pouces suivra plus tard dans l’année. Aucun prix n’a pour l’heure été annoncé.

Travailler dans sa bulle

C’est pour pouvoir travailler au milieu de l’effervescence que la start-up française Leet Design a imaginé le bureau du futur : l’e-bulle. Il s’agit d’un fauteuil connecté, au look 70's qui permet de s’isoler derrière une visière qui coupe des nuisances extérieures. Celle-ci est équipée d’un écran 23 pouces tactile full HD fonctionnant sous Androïd. Les accoudoirs possèdent des connectiques USB, HDMI et un variateur d’ambiance lumineuse. "C’est en faisant un stage dans une entreprise de communication que j’ai réalisé à quel point les open spaces ne sont pas propices à la concentration. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de créer cette bulle immersive et connectée", déclare Gaspard Broustine, son inventeur de 26 ans. Le bureau est vendu 14 500 euros (150 000 dirhams) l’unité.

FF91, la voiture star du CES

La société Faraday Future a profité du CES pour lever le voile sur le design et les capacités de sa voiture électrique et semi-autonome FF 91, concurrente des fameuses Tesla. La start-up californienne, financée par un fonds d’investissement chinois indique que la FF 91 disposera de nombreux capteurs et radars lui permettant notamment de se garer toute seule. Elle a une autonomie annoncée de plus de 600 km et met 2,39 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Bardée de gadgets connectés, les portes de la voiture pourront s’ouvrir toutes seules à l’approche du propriétaire, s’il a bien configuré son smartphone qui lui servira aussi d’autoradio.

Le feu-stop du motard qui lance l’alerte en cas d’accident

La start-up française Cosmo Connected a eu l’idée d’un feu-stop de 150 grammes venant se clipser par des aimants à l’arrière d’un casque de moto. Sous l’effet de la décélération du véhicule, ce feu-stop s’illumine, afin d’avertir les véhicules qui le suivent. Mais ce feu-stop est aussi capable d’avertir les secours en cas d’accident du motard via une application mobile dédiée. Pour cela, l’appareil transmet aux services d’assistances la position de l’accidenté et envoie le profil médical de ce dernier. Le motard est libre d’indiquer sa géolocalisation et de choisir les personnes à prévenir en cas d’accident. Il sera disponible dès le mois de mai au prix de 99 €.

Miroir, dis-moi qui est la plus belle

Le Hi Mirror scanne le visage de l’utilisateur pour y détecter boutons, rides, brillance et points noirs pour donner une note sur 100 à l’état de votre peau. Il garde ainsi un suivi, mais peut également s’assurer que vous utilisez les bons produits de beauté en fonction de la typologie de votre peau. Sa version prémium peut aussi simuler un éclairage, celui d’un supermarché ou d’une boite de nuit par exemple, pour s’assurer de son teint en toutes circonstances. L’appareil peut stocker jusqu’à 14 000 photos et les publier sur les réseaux sociaux. Il est disponible en précommande à 250 $ (2500 dirhams).