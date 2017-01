15 restaurants du Maroc parmi les 1 000 meilleures tables au monde

Grâce à son algorithme, le classement gastronomique La Liste a placé 15 restaurants situés au Maroc parmi les 1 000 meilleures enseignes du monde.

La Liste est un classement gastronomique de référence qui publie annuellement son palmarès des 1 000 meilleurs restaurants dans 130 pays, issu de la compilation de centaines de sources (guides, chroniques spécialisées, sites d’avis en ligne...). Dans le dernier palmarès en date, 15 restaurants marocains figurent parmi les 1000 meilleures tables au monde. Avec une note de 96,75 sur 100, le restaurant marocain le mieux noté, La Grande Table Française de Marrakech (l'hôtel Royal Mansour), se place même dans le top 100 mondial. Pour la première fois cette année, La Liste étend sa sélection à 10 000 adresses qu’elle définit comme offrant un “bon rapport qualité-prix”, et ce sont ainsi 21 restaurants marocains qui s’y trouvent présentés.

La liste des 15 restaurants au Maroc parmi les 1000 meilleures tables au monde :

La méthode de La Liste s’inspire des métaclassements en usage dans le domaine universitaire (classement de Shanghai), sportif (ATP) ou artistique (Rottentomatoes, Metacritic). Pour chaque restaurant, La Liste synthétise l’ensemble des évaluations disponibles en ligne (TripAdvisor, Yelp...) ou sur papier (guides gastronomiques, publications spécialisées). Les notes attribuées par les différents guides sont harmonisées et pondérées selon leur fiabilité. Il en résulte un score global compris entre 0 et 100, arrondi au quart de point, qui détermine la place du restaurant dans le classement mondial. Au total, ce sont près de 400 sources qui ont été utilisées, des plus établies comme le guide Michelin et le New York Times, aux plus récentes. La Liste cite notamment le guide Carême des Émirats arabes unis ou le magazine angolais Rotas y Sabores.