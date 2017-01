Les aventures de Spirou et Fantasio bientôt en tournage au Maroc

Le Maroc accueillera du 16 janvier au 30 avril l'équipe de tournage d'un long métrage sur les aventures de Spirou et Fantasio.

Les héros de la célèbre bande dessinée franco-belge s'apprêtent à faire leur entrée au cinéma. L'équipe de tournage des aventures de Spirou et Fantasio a choisi de poser ses valises au Maroc du 16 janvier et 30 avril pour la réalisation d'un long métrage sur nos héros d'enfance, soit pour une durée de 3 mois et demi. Le tournage aura lieu à Marrakech, El Hao, Ouarzazate, Tafilalet, Merzouga, Errachidia, Erfoud, Zagora selon le Centre cinématographique marocain.

La bande dessinée met en scène les personnages Spirou et de Fantasio, deux reporters accompagnés dans leurs aventures par Spip, le fidèle écureuil apprivoisé de Spirou. Au cours de leurs péripéties nos héros croisent le chemin de gangsters, ainsi que des dictateurs ou autres savants fous dans des aventures mêlant humour, science-fiction et fantastique.

Le film sera produit par Moana Films (France),en collaboration avec la société marocaine de production exécutive Agora.