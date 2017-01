RCA: la mission onusienne promet de "traquer" les tueurs des Casques bleus marocains

La Minusca rappelle que "porter atteinte à la vie d’un soldat de la paix peut être considéré comme un crime de guerre et passible de poursuites judiciaires".

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) a "condamné avec fermeté" l’attaque qui a ciblé un convoi de Casques bleus marocains, mardi après-midi à environ 60 km à l’ouest de la ville d’Obo (sud-est de la RCA), a annoncé la MAP.

Le 3 janvier, deux militaires, dont un officier, appartenant au contingent des Forces armées royales (FAR) de la Minusca ont été tués. Un autre soldat a été blessé dans cette attaque armée perpétrée par un groupe armé non identifié. Les casques bleus étaient en mission d’escorte d’un convoi logistique de l’ONU lorsqu'ils ont été attaqués.

"Aucune revendication ne saura justifier que des individus dirigent leurs griefs contre des Casques bleus dont la présence sur le sol centrafricain n’a d’autre objectif que d’aider le pays à sortir de l’engrenage de la violence", a indiqué le représentant spécial du secrétaire général et chef de la Minusca, Parfait Onanga-Anyanga, dans un communiqué.

"Tout sera mis en œuvre pour traquer et mettre la main sur les auteurs de ces attaques afin qu’ils soient traduits en justice", a-t-il assuré.

La Minusca prévient que "porter atteinte à la vie d’un soldat de la paix peut être considéré comme un crime de guerre et passible de poursuites judiciaires". La mission onusienne rappelle par ailleurs à ceux qu'elle décrit comme des "ennemis de la paix", que "rien ne saura altérer sa détermination et son ferme engagement à œuvrer pour le retour d’une paix et d’une stabilité durable en RCA''.