Le Botsawana soutient le retour du Maroc à l’UA

Salaheddine Mezouar et Pelonomi Venson, ministres des Affaires étrangères du Maroc et du Botswana, le 3 janvier à Rabat. Crédit : MAP

Le ministre des Affaires étrangères, Salahaddine Mezouar, a rencontré le 3 janvier son homologue du Botswana qui a exprimé son soutien au retour du Maroc au sein de l’Union africaine.

En visite à Rabat le 3 janvier, la ministre des Affaires étrangères du Botswana, Pelonomi Venson a affirmé que son pays soutenait le retour du Maroc au sein de l’Union africaine (UA). Le soutien du Botswana porte à une quarantaine le nombre d’États favorables à la réintégration du Maroc dans l’organisation panafricaine qu’il a quittée il y a 32 ans.

"Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous parviendrons à minimiser les obstacles entravant la quête de bonnes opportunités de vie pour nos peuples", a déclaré Pelonomi Venson à la presse à l’issue de son entretien avec le chef de la diplomatie marocaine.

De son côté, Salaheddine Mezouar a remercié son homologue botswanaise pour le "soutien fort, franc et clair" de son pays en faveur du retour du Maroc au sein de l’UA. Au cours de leur rencontre, "divers aspects de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Botswana" ont été abordés. Salaheddine Mezouar a notamment mentionné le "secteur minier, les énergies renouvelables, le tourisme, l’agriculture et les services", "avec un focus particulier sur le développement humain".