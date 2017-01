Un tuto maquillage pour dénoncer la violence conjugale au Maroc

Un tutoriel vidéo parodie l'émission de 2M qui avait présenté un tutoriel pour cacher les traces de coups avec du maquillage.

Le nouveau site féminin enti.ma a publié le 1er janvier un tutoriel vidéo un peu particulier. La séquence, intitulée Flawlessness, ressemble pourtant à un post classique de blogueuse beauté : "Inès vous propose un tuto pas comme les autres qui vous apprendra à bien vous démaquiller et protéger votre peau !", annonce la description.

La pimpante Inès débute sa vidéo en sautillant, tout sourire, sur une musique punchy. Mais au fur et à mesure qu'elle se démaquille, le visage de la jeune fille se transforme, laissant apparaître bleus et des traces de coups. A la fin du film, Inès ne sourit plus. Elle se tient face caméra, le visage tuméfié : «Au Maroc 6 femmes sur 10 sont victimes de violences conjugales. Ne maquillez pas la violence, dénoncez-la», peut-on lire en sous-titre.

La vidéo fait écho à la polémique créée par la chaîne 2M lors de l’émission Sabahyate du 23 novembre 2016 où l'animatrice, Lilia Mouline, avait animé une rubrique maquillage portant sur "le camouflage des traces de violences".